《法證攻防－林恩》數據左右加息步伐，百度文心一言亮相

《法證攻防》美聯儲主席鮑威爾曾表示，２月份的經濟數據將對美聯儲局３月會議的政策決

定產生重大影響。物價數據方面，美國２月ＣＰＩ符合市場預期，按年增長６％；核心ＣＰＩ按

年升５﹒５％，按月則升０﹒５％，高於預期和上月的０﹒４％。就業數據方面，美國２月份非

農新增職位３１﹒１萬份，遠超預期的２２﹒５萬份。然而２月失業率升至３﹒６％，高於市場

預期３﹒４％。納斯達克１００指數在１２０００點水平上落。過去５個交易日，納指１００輪

證共錄得超過１７０萬元資金淨流入好倉，而淡倉資金則錄得淨流走。

百度（０９８８８）於３月１６日召開圍繞文心一言展開發布會。百度周三（１５日）股價

升３﹒５７％，收報１３３﹒６元。本周多隻重磅股份將公布業績，舜宇光學（０２３８２）下

周一（２０日）放榜，近日公布２月出貨量數據。藍籌科技股騰訊（００７００）下周三（２２

日）公布業績。根據ＳｅｎｓｏｒＴｏｗｅｒ數據顯示，騰訊旗下游戲《王者榮耀》在全球

ＡｐｐＳｔｏｒｅ和ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙ吸金２﹒２５億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。市

場調研機構Ｃａｎａｌｙｓ指出２０２２全年出貨量下降了１１％，品牌小米市佔率１３％，排

名第三，位居蘋果與三星之後。小米集團（０１８１０）亦都受到市場需求低迷影響，２０２２

全年出貨量下滑約兩成。小米計劃於３月２４日公布業績。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林

恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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