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16/03/2023 09:02

【香港要聞】機場電腦系統故障，登機手續受阻航班延誤

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港國際機場懷疑電腦系統故障，航空公司未能辦理登機手續
。大批旅客在離境大堂等候登機。機場航空公司櫃位大排長龍。機管局網頁顯示多班國泰
（００２９３）航班延誤。　
　　有旅客向傳媒透露，原本乘搭９時２０分國泰班機前往印尼雅加達，約７時許到達機場時已
見到大批旅客在離境大堂等候，但航空公司櫃位前離奇地無人排隊，查問得知電腦系統故障，未
能發出登機證，期間航空公司按班機起飛時間，分批安排旅客到另一候機區辦理手續。（ｃｌ）

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