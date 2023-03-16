【香港要聞】機場電腦系統故障，登機手續受阻航班延誤

《經濟通通訊社１６日專訊》香港國際機場懷疑電腦系統故障，航空公司未能辦理登機手續

。大批旅客在離境大堂等候登機。機場航空公司櫃位大排長龍。機管局網頁顯示多班國泰

（００２９３）航班延誤。

有旅客向傳媒透露，原本乘搭９時２０分國泰班機前往印尼雅加達，約７時許到達機場時已

見到大批旅客在離境大堂等候，但航空公司櫃位前離奇地無人排隊，查問得知電腦系統故障，未

能發出登機證，期間航空公司按班機起飛時間，分批安排旅客到另一候機區辦理手續。（ｃｌ）

