【香港要聞】康體界人士：要求租場人士作不轉讓聲明對炒家無影響

《經濟通通訊社１６日專訊》為打擊康體設施「炒場」，康文署正徵詢法律意見，研究要求

租用人及租用團體在預訂及登記使用設施時作出聲明，承諾不會透過任何形式轉讓已預訂設施。

康文署亦探討引用現行法例，對違規轉讓康體場地的人士施加刑事罰則或罰款。不過，香港康樂

體育專業人員總會會長李粵閩和立法會議員林振昇，均認為新按排未能打擊真正炒家。



＊場地仍集中在一小撮人手上＊



李粵閩指，作出聲明的做法，對炒家並無影響，因為現時中介公司是向用家索取真正資料訂

場，以電腦程式代訂場地，因此聲明的責任不在中介公司。對於康文署早前推出多項措施打擊「

炒場」，李粵閩認為，實施後炒賣情況並無嚴重惡化，但仍未制止到炒賣情況，場地仍然集中在

一小撮人手上，他們利用電腦程式訂場，很多教練反映仍然要透過中介公司才訂到場，特別是室

內籃球場，因為供應問題，炒賣情況仍有價有市。

立法會議員林振昇表示，目前措施未必打擊到真正炒家，但有些「辣招」對用家有影響，例

如要求訂場人士以康體通實名登記，訂場人士要同時出現，如果有其中一名用家因病未能到場，

整個場地便不能用，期望康文署的措施可真正打擊炒家，同時不影響真正用家，可酌情處理。

（ｃｌ）

