機管局：系統故障影響Ａ－Ｅ段登機流程，部分設施八時起逐步恢復

《經濟通通訊社１６日專訊》香港國際機場出現電腦系統故障，影響部分航空公司未能辦理

登機手續，大批旅客一度在離境大堂等候。機管局表示，今日凌晨，機管局進行定期系統測試，

期間發現系統出現問題，影響位於南面離港大堂的Ａ至Ｅ段的登記流程。



＊即時啟動緊急應變機制＊



機管局稱，已即時啟動緊急應變機制，並通知相關航空公司，在處理問題期間安排受影響之

航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離港大堂。現時，部分受影響的設施已於今早８時逐漸

回復正常運作。對於為旅客帶來不便，機管局表示歉意。

在機場離境大堂，旅客排長龍等候換領登機證。國泰航空（００２９３）櫃位前有職員協助

旅客，但沒有貼出告示通知旅客為何有延誤。航班顯示屏顯示多間航空公司航班延，包括國泰、

澳洲航空和日本航空。



＊國泰、澳航和日航受影響＊



有旅客今早７時到達機場，職員叫他排隊等候辦理登機手續，後來又說航班已起飛，須改飛

下午航班。另外，亦有旅客表示，６時半已抵達機場，至今３個多小時，他原本到達馬尼拉後還

要轉乘其他交通，現在全部取消。機場向他解釋，電腦故障，現正維修，今早人龍更長，現已疏

導一些。（ｃｌ）

