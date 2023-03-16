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16/03/2023 10:37

【香港政情】大律師公會率團下月１１至１５日訪京

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據本地傳媒報道，大律師公會主席杜淦堃將於４月１１－１５
日率領約２０名公會成員到訪北京，為公會５年來首次再度正式訪京。
　　據報，杜淦堃在北京期間，將與國務院港澳辦官員會晤，亦會到訪人大法工委、最高人民法
院及北京的高等院校。他說代表團將向中央反映對《香港國安法》和《基本法》２３條立法的意
見，亦會表達西方國家制裁的風險，為本港法律專業人士帶來的挑戰。（ｃｌ）

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