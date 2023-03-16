【香港要聞】屯門醫院儲物房今早有假天花掉落，無人受傷

《經濟通通訊社１６日專訊》屯門醫院發言人表示，今日早上約九時，本院主座大樓一間儲
物房有一塊假天花掉落。工程人員即時進行緊急維修，檢查後相信由於喉管滲水導致假天花掉落
，事件不涉及樓宇結構安全。事件中沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。
醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。（ｃｌ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話16/03/2023
【連環爆雷】瑞信爆煲累國際金融股急挫 友邦插逾半成可低撈？
|FOCUS16/03/2023
【FOCUS】百年CS淪新風眼 中紀委長文顯「先知」
|財經熱話16/03/2023
《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌 聊天機械人已炒過百度難升
|財經熱話16/03/2023
【領展供股】若不參與供股 把握最後機會沽出供股權
|國際動態16/03/2023
據報美國要求TikTok中資所有者出售持股
|香港要聞16/03/2023
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰