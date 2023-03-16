【香港要聞】屯門醫院儲物房今早有假天花掉落，無人受傷

《經濟通通訊社１６日專訊》屯門醫院發言人表示，今日早上約九時，本院主座大樓一間儲

物房有一塊假天花掉落。工程人員即時進行緊急維修，檢查後相信由於喉管滲水導致假天花掉落

，事件不涉及樓宇結構安全。事件中沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。

醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。（ｃｌ）

