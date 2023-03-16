【大國博弈】港府堅決反對美國參議院涉港決議，斥違反法治精神

《經濟通通訊社１６日專訊》香港政府今日就美國參議院的所謂涉港決議對《香港國安法》

、香港特區權利與自由、法治等情況大放厥詞和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。



＊美政客持續詆毀《香港國安法》＊



對於美國參議院所謂決議中針對香港特區落實《香港國安法》的內容，香港政府發言人直斥

純屬信口雌黃和政治抹黑，指自《香港國安法》實施以來，美國政客一直假借不同事件、場合和

藉口，詆毀《香港國安法》，並對《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常

、營商環境恢復的實況置若罔聞。發言人說，２０１９年「黑暴」肆虐，目無法紀，美國政客則

對此隻字不提。美國政客透過所謂決議，一再作出政治凌駕法律的卑劣技倆，其「雙標」的虛偽

面目表露無遺，其「以港遏華」的卑劣圖謀絕不會得逞。

發言人稱，美國政客透過所謂決議，倡議某種背景的人士、機構和組織不應就其違法行為和

活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。香港是法治社會，《香港國安法

》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。只要嚴格遵守香港法律，任何人士、機構或組織

都不會誤墮法網。



＊美決議案敦促取消香港在國際組織投票權＊



美國１００名參議員中有超過４０人共同發起一項決議案，敦促美國政府對中國鎮壓香港異

議人士的行為作出回應，包括使用制裁和其他手段。決議案還罕有地鼓勵美國當局，聯同其他國

家，推動取消香港在多個國際組織的獨立投票權地位。有財經分析專家認為，若果香港真的被除

名，就跟內地其他城市沒有分別。決議案「鼓勵美國聯同其他政府在國際多邊組織採取行動，確

保在投票程序中，香港和中國不再有區別。」（ｃｌ）（ｚｚ）

