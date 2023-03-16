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16/03/2023 10:18

【外圍經濟】新西蘭經常帳赤字在去年第四季擴大至紀錄第二高水平

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新西蘭經常帳赤字至去年第四季擴大至紀錄第二高水平，原因
是進口超過出口，且更多人出國旅遊。
　　新西蘭統計局表示，赤字佔國內生產總值的８﹒９％，是自１９８８年有數據以來最大，高
於經濟師所預期的８﹒５％。
　　標準普爾表示，如果新西蘭的經常帳赤字過大，信用等級可能會面臨壓力，因為數字較標普
預期的大得多。當前標普對新西蘭的外幣和本幣評級分別為ＡＡ＋和ＡＡＡ。（ｒｃ）

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