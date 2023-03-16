【外圍經濟】土耳其主權財富基金銀團貸款只達成６５％的目標

《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士表示，土耳其主權財富基金（ＴＶＦ）銀團貸款周四
（１６日）到期，但只達成６５％的目標，預計未能達成１００％的目標。
知情人士透露，該基金將借入近８億歐元。該基金在２０２１年從一組國際貸方借入
１２﹒５億歐元，為期兩年。
分析指，銀團貸款的低參與度表明，在５月總統選舉前，外國投資者對土耳其的興趣有所下
降。ＴＶＦ對報道不予置評。（ｒｃ）
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