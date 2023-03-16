【外圍經濟】進口增長放緩，日本貿易逆差大幅收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》日本２月份的貿易逆差較上月創紀錄的逆差大幅收窄，儘管全

球經濟放緩，但日本進口增長放緩，而出口保持彈性。

日本財務省表示，貿易逆差從１月份的３﹒５萬億日圓縮小至８９７７億日圓，低於分析師

的預期。 進口較去年同期增長８﹒３％，出口則上升６﹒５％。

對美國的出口增長１４﹒９％，對歐洲的出口增長１８﹒６％，對中國的出口則減少

１０﹒９％。（ｒｃ）

