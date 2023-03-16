【外圍經濟】進口增長放緩，日本貿易逆差大幅收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》日本２月份的貿易逆差較上月創紀錄的逆差大幅收窄，儘管全
球經濟放緩，但日本進口增長放緩，而出口保持彈性。
日本財務省表示，貿易逆差從１月份的３﹒５萬億日圓縮小至８９７７億日圓，低於分析師
的預期。 進口較去年同期增長８﹒３％，出口則上升６﹒５％。
對美國的出口增長１４﹒９％，對歐洲的出口增長１８﹒６％，對中國的出口則減少
１０﹒９％。（ｒｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞16/03/2023
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
|大行報告16/03/2023
【大行炒D乜】長建、電能、保誠績後大行點部署 一表盡掌握
|財經熱話16/03/2023
【連環爆雷】 美國銀行風波拖累金融股 保險股集體捱沽可撈底？
|財經熱話16/03/2023
瑞信再爆煲？年報認控管不彰 大股東指不再「科水」 瑞士央行則表態支持
|開市Good Morning16/03/2023
林家亨料繼續有美國銀行爆煲 三大要素降低對經濟影響
|香港要聞16/03/2023
電腦系統懷疑死機 香港機場大逼爆
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰