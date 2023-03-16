【連環爆雷】美國前財政部長薩默斯認為應小心判斷銀行業動盪

《經濟通通訊社１６日專訊》美國前財政部長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ

Ｓｕｍｍｅｒｓ）表示，各國央行應該仔細判斷銀行業動盪產生的問題。他警告，如果央行放棄

對價格增長的擔憂，那將是一個錯誤。

他表示，聯儲局在３月加息０﹒５厘以壓制通脹已經不在討論範圍內，但是不應該因為現時

的情況不去考慮加息０﹒２５厘。

他相信聯儲局和歐洲央行一直都有聯絡，都知道對方下一步會有甚麼行動。（ｒｃ）

