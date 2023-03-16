【外圍經濟】智利披索下跌，市場擔憂全球銀行體系穩定性

《經濟通通訊社１６日專訊》瑞信的動盪加劇，市場擔憂全球銀行體系穩定性，智利披索兌
美元創下６個月以來的最大跌幅，一度下跌２﹒８％至每美元兌８２４﹒１７智利披索。
此外，智利銅價亦下跌。智利ＩＰＳＡ指數則連續５天下跌，跌至兩個月低點。
不過，智利財長Ｍａｒｉｏ Ｍａｒｃｅｌ表示，智利並未出現許多人預期的經濟衰退。
（ｒｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話16/03/2023
【連環爆雷】瑞信爆煲累國際金融股急挫 友邦插逾半成可低撈？
|FOCUS16/03/2023
【FOCUS】百年CS淪新風眼 中紀委長文顯「先知」
|財經熱話16/03/2023
《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌 聊天機械人已炒過百度難升
|財經熱話16/03/2023
【領展供股】若不參與供股 把握最後機會沽出供股權
|國際動態16/03/2023
據報美國要求TikTok中資所有者出售持股
|香港要聞16/03/2023
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰