【外圍經濟】智利披索下跌，市場擔憂全球銀行體系穩定性

《經濟通通訊社１６日專訊》瑞信的動盪加劇，市場擔憂全球銀行體系穩定性，智利披索兌

美元創下６個月以來的最大跌幅，一度下跌２﹒８％至每美元兌８２４﹒１７智利披索。

此外，智利銅價亦下跌。智利ＩＰＳＡ指數則連續５天下跌，跌至兩個月低點。

不過，智利財長Ｍａｒｉｏ Ｍａｒｃｅｌ表示，智利並未出現許多人預期的經濟衰退。

（ｒｃ）

