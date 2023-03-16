【企業盈警】港龍地產（６９６８）料去年純利跌至最少逾１億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》港龍中國地產（０６９６８）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度公司擁有人應佔溢利不少於１﹒２億元（人民幣．下同），２０２１年度則錄得溢利
４﹒８億元，而溢利及全面收益總額不少於５﹒８億元。
該集團指，業績倒退主因競爭激烈和房地產調控政策令交付建築面積雖升不少於１５％，毛
利率下跌，以參與更多其可擁有控制權的項目作為其策略，導致去年度合營企業和聯營公司業績
減少。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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