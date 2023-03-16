【企業盈警】力天影業（０９９５８）料去年虧損擴至最多３億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》力天影業（０９９５８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損不多於３億元人民幣，比２０２１年度虧損７５１０萬元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損主因市況及宏觀經濟環境艱難，導致自製電視劇及買斷電視劇播映權許可的

收益減少，以及計提存貨減值撥備。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

