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16/03/2023 07:53

【企業盈喜】萬順集團（０１７４６）料去年虧轉賺最多４０萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》萬順集團（０１７４６）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利不多於４０萬元，而２０２１年度虧損約２２２萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主因香港特區政府防疫抗疫基金下之保就業計劃申請資金援助大幅增加
，以及維修及其他服務收入增加。
　　該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

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