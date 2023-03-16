【企業盈喜】萬順集團（０１７４６）料去年虧轉賺最多４０萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》萬順集團（０１７４６）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利不多於４０萬元，而２０２１年度虧損約２２２萬元。
該集團指，轉虧為盈主因香港特區政府防疫抗疫基金下之保就業計劃申請資金援助大幅增加
，以及維修及其他服務收入增加。
該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事15/03/2023
《神州經脈》投資消費回暖工業仍遜 MLF增量逾兩年高 A股揚
|財經熱話15/03/2023
大行官媒齊指不受矽銀事件影響 內銀趁勢再炒價值重估全線反彈
|財經熱話15/03/2023
《康復良方》康方生物料上半年首度轉虧為盈 一至兩年內有望除B
|國際動態15/03/2023
OpenAI推出新AI工具GPT-4
|財經熱話15/03/2023
電視廣播(511)料去年虧損擴大至最多8.3億元
|FOCUS15/03/2023
【FOCUS】首2月經濟乍暖還寒 地產兩數據「消失」
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰