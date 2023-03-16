【企業盈警】麥迪衞康（２１５９）料去年虧損最少８０００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》麥迪衞康（０２１５９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損淨額不少於８０００萬元（人民幣．下同），２０２１年度純利４６０萬元。

該集團指，預期虧損淨額主因去年度毛利大幅減少不少於５０００萬元，受內地多個省份疫

情再臨及實行短暫封城導致收益減少所致，原定於去年度完成的若干項目已延至下一年度繼續進

行、政府補貼減少約５００萬元，以及進行研發項目的研發開支增加約３１９０萬元。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

