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16/03/2023 07:53

《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）提早贖回３億美元換股債

　　《經濟通通訊社１６日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，提前贖
回３億美元於２０２４年到期之零息可轉換債券（６０１５）。
　　該集團指，提前贖回款金額為每份本金額１０萬美元的債券可獲約１０﹒４５萬美元，贖回
日期為４月４日，而債券持有人可行使債券附帶轉換權最後日期為不遲於下周一（２０日）下午
３時正。（ｗｈ）

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