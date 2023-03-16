《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）提早贖回３億美元換股債

《經濟通通訊社１６日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，提前贖

回３億美元於２０２４年到期之零息可轉換債券（６０１５）。

該集團指，提前贖回款金額為每份本金額１０萬美元的債券可獲約１０﹒４５萬美元，贖回

日期為４月４日，而債券持有人可行使債券附帶轉換權最後日期為不遲於下周一（２０日）下午

３時正。（ｗｈ）

