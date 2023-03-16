【企業盈警】上置集團（０１２０７）料去年盈轉虧３億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》上置集團（０１２０７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損３億元人民幣左右，而２０２１年度利潤為３８００萬元人民幣。

該集團指，去年度轉盈為虧，主因受內地新冠病毒疫情反覆及地方政府實施相應預防及封控

措施影響，物業銷售、出租及經營收入及利潤受到較大影響，以及去年度投資類業務利潤有所減

少。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

