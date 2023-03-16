《神州民企》山水水泥（０６９１）去年少賺７３％，派息最高７分

《經濟通通訊社１６日專訊》山水水泥（００６９１）公布，截至去年１２月３１日止年度
純利約７﹒４９億元（人民幣．下同），同比下降７３％，建議派末期股息不超過７分。
該集團指，收入減１３％，至約２１４﹒８８億元，營業利潤跌６５％，至１４﹒６４億元
，銷售水泥和熟料約５５２１萬噸，跌１４％，混凝土約３３３萬平方米，跌６﹒３％，且原料
成本大幅增加拖累盈利。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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