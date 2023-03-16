《日入而息》長和去年多賺９﹒５％，歐美銀行爆雷港股挫３３５點

《今天重點》
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長和（００００１）去年多賺９﹒５％至３６７億元，息２﹒０８６元；長和去年電訊業務收益
跌１０％，ＥＢＩＴ跌４５％；長和港口及相關服務ＥＢＩＴ升６％，零售跌１１％；李澤鉅指
本港不會失去中外橋樑作用，繁榮穩定有信心；長和料未來數年新興市場港口增約５％產能
長實（０１１１３）去年純利升２％至２１７億，末期息１﹒８５元；長實去年物業租務收益跌
１７％至４６﹒９億元；長實去年物業銷售收益跌４３％至１０３﹒３９億元；李澤鉅指土儲成
本具競爭力，投地有紀律不會盲目出價
閱文集團（００７７２）去年純利跌６７％至６﹒１億元人民幣，不派息
百度（０９８８８）公布文心一言邀請測試方案，今起正式開放預約；６５０家企業接入文心一
言，李彥宏預測三大產業機會；百度文心一言發布１小時，３萬間企業預約接口調用服務
李家超稱香港要用好「一國兩制」優勢，貢獻國家發展；李家超今到訪外交部教育部，會前與駐
京辦員工嘆早餐；秦剛會見李家超，就涉港外交工作交換意見
本港最新失業率降至３﹒３％，符合市場預期；失業大軍減至１１﹒６萬，餐飲業失業率降至４
﹒８％
郭文貴涉嫌欺詐網上追隨者逾１０億美元，紐約被捕遭控１１項罪名
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《即日市況》
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恒指低收３３５點報１９２０３，百度收跌６％，阿里健康升４％
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《深滬股市》
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滬綜指收跌１﹒１２％，瑞信危機拖累市場情緒
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《美元匯價》
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歐美銀行連環爆雷，或逼使央行調整貨幣政策
歐元最新報１﹒０６１３╱１７，日圓最新報１３２﹒９１╱９２
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《公司業績》
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長和（００００１）去年多賺９﹒５％至３６７億元，息２﹒０８６元；長和去年電訊業務收益
跌１０％，ＥＢＩＴ跌４５％
長實（０１１１３）去年純利升２％至２１７億，末期息１﹒８５元；長實去年物業租務收益跌
１７％至４６﹒９億元；長實去年物業銷售收益跌４３％至１０３﹒３９億元
３６１度（０１３６１）全年純利升２４％至７﹒５億元人民幣，不派息
中信電訊（０１８８３）全年純利升１１％至近１２億元，息１８﹒５仙
惠理集團（００８０６）去年盈轉虧蝕５﹒４億元，末期息３﹒４仙
九興控股（０１８３６）去年純利升３１﹒６％至１﹒２億美元，派息４５港仙
港華智慧能源（０１０８３）去年純利跌２３％，派息１５仙
閱文集團（００７７２）去年純利跌６７％至６﹒１億元人民幣，不派息
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《公司資訊》
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李澤鉅稱續銳意達致經常性盈利增長及提高股東回報；：本港不會失去中外橋樑作用，繁榮穩定
有信心；長和港口及相關服務ＥＢＩＴ升６％，零售跌１１％
東瀛遊（０６８８２）料生意額最快明年第三季回復至疫情前水平
中銀香港（０２３８８）推出稅季信用卡快閃優惠，豁免分期手續費
平保（０２３１８）目前股價被低估，未來具有很高的投資價值
龍資源（０１７１２）北歐項目礦產資源量估算更新，盎司計減少４％
百度（０９８８８）公布文心一言邀請測試方案，今起正式開放預約；６５０家企業接入文心一
言，李彥宏預測三大產業機會；百度文心一言發布１小時，３萬間企業預約接口調用服務
ＴＶＢ小股東聯盟轟盈警公告安排：令很多投資者「坐艇」
匯控（００００５）祈耀年稱已向矽谷銀行英國分支注資２０億英鎊
和記港口斥７億美元投資埃及蘇科納港及貨櫃碼頭Ｂ１００
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《國企紅籌》
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中信國際電訊（０１８８３）行政總裁蔡大為辭任，３月３１日起生效
中國鐵塔（００７８８）與格力電器簽署戰略合作協議
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《神州民企》
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碧桂園（０２００７）１８６億元人民幣融資獲受理，「借新還舊」顯信心
金蝶國際（００２６８）料今年ＡＲＲ升５４％，正就「文心一言」進行場境測試
安踏體育（０２０２０）正向聯交所申請批准增設人民幣櫃台
聯交所對雲遊控股（００４８４）兩名前董事作紀律行動
港華智慧能源（０１０８３）退出上海燃氣，擬削減其全部２５％股本權益投資
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《中國要聞》
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商務部表示正針對地方和企業需要研究穩外貿政策
推進粵蒙百萬人互遊，旅行社包機飛內蒙最高獎１０萬
內媒表示中國高鐵巨虧因「一公里耗一萬度電」並非事實
國信辦網絡法治局：進一步完善數據、平台等立法工作
不與網易合作，杭州亞運會取消《爐石傳說》賽事
據報內地擬出台天然氣價格聯動機制，或於上半年出台
央企暫成唯一債券報價平台，曾遭貨幣經紀商拒供數據
深圳前海獲准開設中外聯營律師事務所，為廣東唯一試點
內地２月社會用電量增１１％，居民生活用電逾降９％
ＭＬＦ四個月超額續做，分析指有助呵護中長期流動性
習近平稱中國式現代化不走殖民掠奪的老路
人行１０９０億逆回購利率持平，淨投放１０６０億
據報中國今年再降粗鋼產量減碳排放，連續第三年限產
測算：２月７０城樓價指數環比漲０﹒３％創逾年半高
統計局表示２月７０大中城市樓價環比總體上漲
據報領航或退出與螞蟻集團合作先鋒領航投顧公司
國開行河南分行原行長王衛軍涉嚴重違紀違法受查
滴滴出行表示網約車訂單量不斷增長，將持續投入乘客優惠和司機補貼
螞蟻消金完成百億增資成業內第一，去年實現淨利潤８﹒４億
郭文貴涉嫌欺詐網上追隨者逾１０億美元，紐約被捕遭控１１項罪名
人工智能將成浙江省中小學必修課程
內地下周一恢復受理和審批外國團體或個人來華演出
央視稱破解版Ａｐｐ有安全風險，當局責應用平台排查
內地監管據悉就債券行情軟件暫停提供報價收集意見
中國外交部表示願為洪都拉斯經濟發展創造更多機遇
工行安徽宿州分行原行長謝廣涉嚴重違紀違法被查
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒１％，鴻海斥２億美元建蘋果耳機組裝廠
洪國外長表示台灣拒增援助及債務談判，轉向與大陸建交
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《俄烏開戰》
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美俄爭相打撈美軍墜海無人機，普京指北溪仍有炸彈
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《國際要聞》
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尹錫悅訪東京岸田送大禮，取消對韓晶片原料出口限令
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《外圍經濟》
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土耳其主權財富基金銀團貸款只達成６５％的目標
新西蘭經常帳赤字在去年第四季擴大至紀錄第二高水平
智利披索下跌，市場擔憂全球銀行體系穩定性
澳洲２月職位增長超預期，失業率降至３﹒５％
進口增長放緩，日本貿易逆差大幅收窄
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《大國博弈》
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中國連續５個月減持美債，規模降至８５９４億美元
據報美國要求ＴｉｋＴｏｋ中資所有者出售持股
外交部回應美要求字節售股：停散播數據安全虛假信息
港府堅決反對美國參議院涉港決議，斥違反法治精神
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《汽車新勢力》
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北京石景山區政府派汽車消費券，最高補貼８０００元
哪吒汽車宣布不搞價格戰，倘限期內減價即補差價
比亞迪（０１２１１）否認兩款新車售價低於２０萬：網傳消息不實
被指不取車導致代工廠低價賣料，小鵬汽車（０９８６８）假消息
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《連環爆雷》
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景順表示監管已加強防範危機蔓延，聯儲局難再大幅加息
瑞信將從央行借入５００億瑞郎，能否挽回客戶信心存疑
矽谷銀行貸款或不會向私募股權公司出售
美國ＦＤＩＣ要求周五前提交收購爆雷銀行投標書
美國前財政部長薩默斯認為應小心判斷銀行業動盪
證監會表示密切關注瑞信情況，以評估對香港市場影響
受瑞信和矽銀事件影響，歐洲央行或只加息２５基點
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《其他消息》
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大律師公會率團下月１１至１５日訪京
李家超稱香港要用好「一國兩制」優勢，貢獻國家發展；李家超今到訪外交部教育部，會前與駐
京辦員工嘆早餐；秦剛會見李家超，就涉港外交工作交換意見
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
陳茂波稱穗港需全力打拼經濟，更好地推動高質量發展
屯門醫院儲物房今早有假天花掉落，無人受傷
康體界人士表示要求租場人士作不轉讓聲明對炒家無影響
機場巴士線申請加五成，民航業工會促設員工免費專線
機管局表示機場登記系統已於上午９時１５分全面回復正常；系統故障影響Ａ－Ｅ段登機流程，
部分設施八時起逐步恢復
姚柏良稱旅遊業現人力荒倡輸入外勞，並向機場員工提供交通補貼
孫東稱與內地簽署創科安排重要，國家設備開放予香港使用
盧寵茂訪京，冀與中國器官移植發展基金會建立恒常協作機制；盧寵茂在北京拜訪衞健委及中醫
藥管理局
本港２月領取綜援個案微跌，維持約２０﹒６４萬宗
本港最新失業率降至３﹒３％，符合市場預期；失業大軍減至１１﹒６萬，餐飲業失業率降至４
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生產力局調查指逾七成企業不熟悉碳中和，盼獲資金技術支援轉型
深股通額度全日用２１﹒５億元，連續四日淨流入；滬股通額度全日用不足１億元，外資淨流入
８億元
屯門飛揚第２期首批推８８伙，折實３０６﹒９萬起
ＡＸＡ安盛研究表示港人心理健康輕微改善，兩成受訪者表示心靈豐盛；ＡＸＡ料今年首兩月本
港新造保費錄高雙位數增長
大灣區航空４月開辦大阪航線及增首爾航班
戴德梁行料首季樓價升３至５％，全年升５至１０％
美聯表示飛揚２期有較大加價加推空間，租金回報約３厘
彭博行業研究：大灣區存款量激增，或引發「報復性投資」
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（ｚｚ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇