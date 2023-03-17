《窩輪匯智－陳恩因》引伸波幅波動，檢視個人風險承受能力

《窩輪匯智》市場擔心金融系統不穩，環球股市本星期出現較大動盪。如上周所述，投資者

若有做一定對沖準備，理應有助化解部分市場突發的波動。而隨美國監管、銀行業界及金融當局

等多方化解下，金融系統危機暫且緩解，資金重新入市帶動市況反彈，港股周五（１７日）亦回

升至１００天線位置，恒指收報１９５００點之上。

由於短時間之內金融市場急劇變化，反映市場對波動性預期的恒指波幅指數跟隨出現「大上

大落」的情況。統計過去三個月的數字，由年初的不足２２，升至近日的超過３２的水平，其後

又再回落。不過，若與過去半年的數字比較，去年１０月至１１月期間一度高見過４５的水平，

當時亦是港股下穿１５０００點之時。

隨短線波動性上升，窩輪的引伸波幅定價亦會跟隨造好，利好窩輪價格表現。無論是看好的

認購證，還是看淡的認沽證，引伸波幅上升都有正面作用。相反，若引伸波幅其後見頂回落，就

會利淡窩輪價格表現（假設其他各項因素不變）。因此，投資者最理想是在低引伸時間買入，在

高引伸時賣出，屆時看中方向的窩輪升幅會較理論為高，即使看錯方向的跌幅都會較理論為少。

正正由於引伸波幅對窩輪價格息息相關，如擔心引伸波幅較波動難料，想將引伸波幅的影響

減少，策略上可留意一些貼價而年期較長的產品，因為引伸波幅的敏感度一般對短身價外證影響

較大。《香港滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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