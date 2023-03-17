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即市新聞

17/03/2023 16:21

《窩輪匯智－陳恩因》引伸波幅波動，檢視個人風險承受能力

　　《窩輪匯智》市場擔心金融系統不穩，環球股市本星期出現較大動盪。如上周所述，投資者
若有做一定對沖準備，理應有助化解部分市場突發的波動。而隨美國監管、銀行業界及金融當局
等多方化解下，金融系統危機暫且緩解，資金重新入市帶動市況反彈，港股周五（１７日）亦回
升至１００天線位置，恒指收報１９５００點之上。
　　由於短時間之內金融市場急劇變化，反映市場對波動性預期的恒指波幅指數跟隨出現「大上
大落」的情況。統計過去三個月的數字，由年初的不足２２，升至近日的超過３２的水平，其後
又再回落。不過，若與過去半年的數字比較，去年１０月至１１月期間一度高見過４５的水平，
當時亦是港股下穿１５０００點之時。
　　隨短線波動性上升，窩輪的引伸波幅定價亦會跟隨造好，利好窩輪價格表現。無論是看好的
認購證，還是看淡的認沽證，引伸波幅上升都有正面作用。相反，若引伸波幅其後見頂回落，就
會利淡窩輪價格表現（假設其他各項因素不變）。因此，投資者最理想是在低引伸時間買入，在
高引伸時賣出，屆時看中方向的窩輪升幅會較理論為高，即使看錯方向的跌幅都會較理論為少。
　　正正由於引伸波幅對窩輪價格息息相關，如擔心引伸波幅較波動難料，想將引伸波幅的影響
減少，策略上可留意一些貼價而年期較長的產品，因為引伸波幅的敏感度一般對短身價外證影響
較大。《香港滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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