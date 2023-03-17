恒指高收３５６點報１９５６０，百度收升１６％，碧桂園漲９％

《經濟通通訊社１７日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）無懼歐美金融體系波動，於周四（１６日
）宣布加息５０基點。而在瑞信獲瑞士央行提供流動性支持後，美國１１家大型銀行亦出手向第
一共和銀行注入３００億美元。該行引領美國中小型銀行股價集體反彈，美股收盤上漲。
港股造好，恒生指數半日收報１９５６０，升３５６點或１﹒８５％，主板成交
６７７﹒８６億元。恒生中國企業指數報６６３８，升１５６點或２﹒４１％。恒生科技指數報
３９７７，升１６５點或４﹒３５％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）及阿里
巴巴－ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４﹒６元，升８﹒６元或２﹒５６％，成交３８
億元；百度集團－ＳＷ收報１４４﹒７元，升１９﹒６元或１５﹒６７％，成交２３﹒６５億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８２元，升１﹒５元或１﹒８６％，成交１９﹒９７億元。國指三大成交
股份依次為騰訊控股、百度集團－ＳＷ及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、
百度集團－ＳＷ及阿里巴巴－ＳＷ。
碧桂園（０２００７）升９﹒１３％，收報２﹒２７元；碧桂園服務（０６０９８）升
６﹒７１％，收報１３﹒６８元；中芯（００９８１）升５﹒２１％，收報１８﹒１８元；中石
化（００３８６）收升５﹒１９％，報４﹒８６元，該股成交約１﹒２６億股，涉資６﹒０６億
元，盤中高見４﹒８８元，最低見４﹒６５元；聯想集團（００９９２）升５﹒０１％，收報
７﹒５４元。
另外，李寧（０２３３１）逆市跌６﹒９５％，報５９﹒６元；長實（０１１１３）跌
４﹒２％，報４６﹒７５元。（ｋｙ）
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