恒指高收３５６點報１９５６０，百度收升１６％，碧桂園漲９％

《經濟通通訊社１７日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）無懼歐美金融體系波動，於周四（１６日

）宣布加息５０基點。而在瑞信獲瑞士央行提供流動性支持後，美國１１家大型銀行亦出手向第

一共和銀行注入３００億美元。該行引領美國中小型銀行股價集體反彈，美股收盤上漲。

港股造好，恒生指數半日收報１９５６０，升３５６點或１﹒８５％，主板成交

６７７﹒８６億元。恒生中國企業指數報６６３８，升１５６點或２﹒４１％。恒生科技指數報

３９７７，升１６５點或４﹒３５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）及阿里

巴巴－ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４﹒６元，升８﹒６元或２﹒５６％，成交３８

億元；百度集團－ＳＷ收報１４４﹒７元，升１９﹒６元或１５﹒６７％，成交２３﹒６５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８２元，升１﹒５元或１﹒８６％，成交１９﹒９７億元。國指三大成交

股份依次為騰訊控股、百度集團－ＳＷ及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、

百度集團－ＳＷ及阿里巴巴－ＳＷ。

碧桂園（０２００７）升９﹒１３％，收報２﹒２７元；碧桂園服務（０６０９８）升

６﹒７１％，收報１３﹒６８元；中芯（００９８１）升５﹒２１％，收報１８﹒１８元；中石

化（００３８６）收升５﹒１９％，報４﹒８６元，該股成交約１﹒２６億股，涉資６﹒０６億

元，盤中高見４﹒８８元，最低見４﹒６５元；聯想集團（００９９２）升５﹒０１％，收報

７﹒５４元。

另外，李寧（０２３３１）逆市跌６﹒９５％，報５９﹒６元；長實（０１１１３）跌

４﹒２％，報４６﹒７５元。（ｋｙ）

