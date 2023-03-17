【連環爆雷】美國貨幣市場基金單周資金流入規模創近３年來最多

《經濟通通訊社１７日專訊》投資公司協會（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）的數據顯示，截至周三（１５日）當周，約１２０９﹒３億美元流入美國
貨幣市場基金，為２０２０年４月以來單周最大規模，反映美國銀行體系波動加劇全球避險情緒
。
同期美國貨幣市場基金總資產升至５﹒０１萬億美元，創下２００７年有記錄以來最高。其
中，零售類基金流入２０１﹒５億美元，機構類基金流入１００７﹒８億美元。（ｊｆ）
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