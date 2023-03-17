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17/03/2023 18:11

《台股攻略－黃振宇》金融危機現曙光，台股止跌反彈

　　《台股攻略》近來股市受到歐美金融機構的財務問題困擾，然而昨晚美國多間大型銀行宣布
聯合注資第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｂａｎｋ），消息刺激美股收高，台
股今日同步走高，電子權值股領漲，金融及航運股止跌，加權指數大升２３２點，以１５４５３
點高位收市，成交金額為新台幣２６４５﹒９３億元，三大法人合計淨買入新台幣１２５﹒４億
元。
　　電子權值股造好，台積電收新台幣５１８元，升２﹒６％；聯電收新台幣５３﹒２元，升
２﹒３％；鴻海收新台幣１０３﹒５元，升１﹒５％；聯發科、華碩及國巨均升２％至３％；大
立光、華邦電、矽力－ＫＹ及中華電均跌０﹒２％至０﹒８％。美國第一共和銀行獲得１１間大
型銀行注資３００億美元，台灣金控股止跌回穩，國票金及遠東銀均升超過３％，國泰金升
１﹒２％，富邦金升０﹒７％，台新金升２﹒６％，王道銀行、群益證、台新金、群益期、聯邦
銀、統一證、國泰金、安泰銀及旺旺保均升１％至２％。航運股的貨運三雄同步上揚，萬海收新
台幣６９元，升１﹒２％；長榮收新台幣１６２元，升１﹒６％；陽明收新台幣６５﹒４元，升
１﹒１％。散裝航運的台驊投控升４﹒９％，台航、中菲行、捷迅、志信、正德及中櫃均升１％
至２％。航空雙雄的長榮航升１﹒４％，華航無起跌。鋼鐵業踏入傳統旺季，鋼需求上升，中鋼
調升４　月及第二季產品價格全面調升，其股價收新台幣３１﹒４５元，升２﹒８％；新光鋼升
４﹒８％，佳大升３﹒７％，東和鋼鐵升３﹒１％，第一銅、大成鋼及運錩均升超過２％。歐盟
抵制中國綠色技術進口，台灣太陽能模組廠有望受惠轉單效應，太陽能股茂迪隨即漲停，國碩、
聯合再生、碩禾、新晶投控及達能均升３％至６％。
　　由於矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｂａｎｋ）、瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ　
Ｓｕｉｓｓｅ）及第一共和銀行等金融機構陸續出現財務危機，市場憧憬美聯儲將放緩加息，加
上金融體系的補救措施，整體投資氣氛回暖，但慎防潛在金融風險令大市再度震盪，建議投資者
留意高息股作防守策略。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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