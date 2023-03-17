《台股攻略－黃振宇》金融危機現曙光，台股止跌反彈

《台股攻略》近來股市受到歐美金融機構的財務問題困擾，然而昨晚美國多間大型銀行宣布

聯合注資第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ），消息刺激美股收高，台

股今日同步走高，電子權值股領漲，金融及航運股止跌，加權指數大升２３２點，以１５４５３

點高位收市，成交金額為新台幣２６４５﹒９３億元，三大法人合計淨買入新台幣１２５﹒４億

元。

電子權值股造好，台積電收新台幣５１８元，升２﹒６％；聯電收新台幣５３﹒２元，升

２﹒３％；鴻海收新台幣１０３﹒５元，升１﹒５％；聯發科、華碩及國巨均升２％至３％；大

立光、華邦電、矽力－ＫＹ及中華電均跌０﹒２％至０﹒８％。美國第一共和銀行獲得１１間大

型銀行注資３００億美元，台灣金控股止跌回穩，國票金及遠東銀均升超過３％，國泰金升

１﹒２％，富邦金升０﹒７％，台新金升２﹒６％，王道銀行、群益證、台新金、群益期、聯邦

銀、統一證、國泰金、安泰銀及旺旺保均升１％至２％。航運股的貨運三雄同步上揚，萬海收新

台幣６９元，升１﹒２％；長榮收新台幣１６２元，升１﹒６％；陽明收新台幣６５﹒４元，升

１﹒１％。散裝航運的台驊投控升４﹒９％，台航、中菲行、捷迅、志信、正德及中櫃均升１％

至２％。航空雙雄的長榮航升１﹒４％，華航無起跌。鋼鐵業踏入傳統旺季，鋼需求上升，中鋼

調升４ 月及第二季產品價格全面調升，其股價收新台幣３１﹒４５元，升２﹒８％；新光鋼升

４﹒８％，佳大升３﹒７％，東和鋼鐵升３﹒１％，第一銅、大成鋼及運錩均升超過２％。歐盟

抵制中國綠色技術進口，台灣太陽能模組廠有望受惠轉單效應，太陽能股茂迪隨即漲停，國碩、

聯合再生、碩禾、新晶投控及達能均升３％至６％。

由於矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ）、瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ

Ｓｕｉｓｓｅ）及第一共和銀行等金融機構陸續出現財務危機，市場憧憬美聯儲將放緩加息，加

上金融體系的補救措施，整體投資氣氛回暖，但慎防潛在金融風險令大市再度震盪，建議投資者

留意高息股作防守策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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