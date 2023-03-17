【虛幣世界】瑞士央行承諾救亡，比特幣暫走勢平穩

《經濟通通訊社１７日專訊》瑞士國家銀行同意向陷入困境的投資銀行瑞士信貸提供約

５００億瑞郎貸款後，比特幣維持在２４５００美元上方，投資者對美國聯儲局下一次議息預計

將變得溫和。ＣＭＥ ＦｅｄＷａｔｃｈ工具預測不加息的可能性上升為４５％，並預測有

８０﹒５％的機會增加２５個基點（ｂｐｓ）。

新加坡的加密期權交易公司ＱＣＰ Ｃａｐｉｔａｌ表示，目前比特幣走勢輕微反彈，雖然

目前他並不是通脹的對沖工具，但投資似乎是用比特幣對沖「貨幣政策」。衡量加密貨幣市場整

體表現的ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數最近上漲了２％。隨著市場繼續消化美國監管機構對

Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ儲戶的支持，美國

股市也轉跌為升。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４９２０﹒２０元（美元．下同），跌０﹒３１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６６５﹒５１元，跌０﹒４９％；艾達幣報

０﹒３２２２元，跌０﹒８３％；瑞波幣報０﹒３６２８，跌０﹒５５％。（ｕｌ）



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