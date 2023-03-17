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17/03/2023 08:55

【虛幣世界】瑞士央行承諾救亡，比特幣暫走勢平穩

　　《經濟通通訊社１７日專訊》瑞士國家銀行同意向陷入困境的投資銀行瑞士信貸提供約　
５００億瑞郎貸款後，比特幣維持在２４５００美元上方，投資者對美國聯儲局下一次議息預計
將變得溫和。ＣＭＥ　ＦｅｄＷａｔｃｈ工具預測不加息的可能性上升為４５％，並預測有
８０﹒５％的機會增加２５個基點（ｂｐｓ）。
　　新加坡的加密期權交易公司ＱＣＰ　Ｃａｐｉｔａｌ表示，目前比特幣走勢輕微反彈，雖然
目前他並不是通脹的對沖工具，但投資似乎是用比特幣對沖「貨幣政策」。衡量加密貨幣市場整
體表現的ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數最近上漲了２％。隨著市場繼續消化美國監管機構對
Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｂａｎｋ和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ儲戶的支持，美國
股市也轉跌為升。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４９２０﹒２０元（美元．下同），跌０﹒３１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６６５﹒５１元，跌０﹒４９％；艾達幣報
０﹒３２２２元，跌０﹒８３％；瑞波幣報０﹒３６２８，跌０﹒５５％。（ｕｌ）
　
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