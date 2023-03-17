中國利郎純利４﹒５億，按年跌４﹒３，末期息及特別息共１４仙

《經濟通通訊社１７日專訊》中國利郎（０１２３４）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利４﹒４８億元（人民幣．下同）按年跌４﹒２９％，每股基本盈利３７﹒４２分，較
２０２１年同期減少４﹒２７％；派末期息９港仙，較２０２１年同期減少１８﹒１８％。另派
特別息５港仙，與２０２１年同期持平。
期內收入３０﹒８６億元，跌８﹒６８％；毛利１４﹒２億元，升０﹒３７％；除稅前溢利
５﹒４７億元，跌２﹒５７％。（ｈｃ）
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