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17/03/2023 09:29

《異動股》百度反彈近８％冠藍籌，三萬多間企業申請試用

　　《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）昨日在文心一言發布會期間股價急挫，現
價開升７﹒９１％為開市最佳表現藍籌，報１３５元，該股成交約７４萬股，涉資９９２７萬元

　　百度昨日召開文心一言新聞發布會，宣布開啟邀請測試。百度公布，發布會後一小時，排隊
申請文心一言企業版ＡＰＩ調用服務測試的企業用戶達３萬多家，申請產品測試網頁多次被擠爆
，百度智能雲官網流量升百倍。百度早前表示，旗下百度智能雲將面向企業客戶開放文心一言
ＡＰＩ接口調用服務，今日起正式開放預約。
　　但發布會期間，百度董事長兼首席執行官李彥宏示，內測過程中體驗的文心一言還不能算完
美。至於為何今天發布，他表示因為有市場需求，客戶和合作夥伴在等著用這樣的技術，大家都
在催。
　　現時，恒生指數報１９４３９，升２３５點或升１﹒２３％，主板成交２２﹒２３億元。國
企指數報６５７３，升９１點或升１﹒４０％。恒生科技指數報３９０４，升９２點或升
２﹒４３％。
　　即月期指新報１９４３８，升２９１點，低水２點。即月國指期貨報６５７９，升１０２點
，高水５點。即月科指期貨新報３９０５，升８８點，高水９點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　１３５﹒００元　升７﹒９１％
　　商湯（０００２０）　　　２﹒５４元　升２﹒８３％
　　阿里（０９９８８）　　８１﹒４０元　升１﹒１２％
　　騰訊（００７００）　３４０﹒８０元　升１﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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