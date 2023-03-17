《異動股》百度反彈近８％冠藍籌，三萬多間企業申請試用

《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）昨日在文心一言發布會期間股價急挫，現

價開升７﹒９１％為開市最佳表現藍籌，報１３５元，該股成交約７４萬股，涉資９９２７萬元

。

百度昨日召開文心一言新聞發布會，宣布開啟邀請測試。百度公布，發布會後一小時，排隊

申請文心一言企業版ＡＰＩ調用服務測試的企業用戶達３萬多家，申請產品測試網頁多次被擠爆

，百度智能雲官網流量升百倍。百度早前表示，旗下百度智能雲將面向企業客戶開放文心一言

ＡＰＩ接口調用服務，今日起正式開放預約。

但發布會期間，百度董事長兼首席執行官李彥宏示，內測過程中體驗的文心一言還不能算完

美。至於為何今天發布，他表示因為有市場需求，客戶和合作夥伴在等著用這樣的技術，大家都

在催。

現時，恒生指數報１９４３９，升２３５點或升１﹒２３％，主板成交２２﹒２３億元。國

企指數報６５７３，升９１點或升１﹒４０％。恒生科技指數報３９０４，升９２點或升

２﹒４３％。

即月期指新報１９４３８，升２９１點，低水２點。即月國指期貨報６５７９，升１０２點

，高水５點。即月科指期貨新報３９０５，升８８點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １３５﹒００元 升７﹒９１％

商湯（０００２０） ２﹒５４元 升２﹒８３％

阿里（０９９８８） ８１﹒４０元 升１﹒１２％

騰訊（００７００） ３４０﹒８０元 升１﹒４３％

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（ｈｃ）

