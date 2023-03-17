【企業盈喜】慕尚集團料去年轉虧為盈，錄稅後溢利最多二千萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》慕尚集團控股（０１８１７）公布，預期截至２０２２年１２

月３１日止年度的除稅後溢利將介乎１０００萬元（人民幣．下同）至２０００萬元，而

２０２１年同期的除稅後虧損則為９１３０萬元。溢利增長主要原因包括集團通過關閉多家虧損

的線下零售店，及精簡內部流程以實現更好的資源分配，積極控制成本並有效降低經營開支。

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