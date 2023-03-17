【企業盈警】泰坦能源技術料去年盈轉虧，蝕最多２０００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》泰坦能源技術（０２１８８）公布，與２０２１年同期的公司
擁有人應佔淨溢利約１８６０萬元（人民幣．下同）相比，集團預期錄得公司擁有人應佔淨虧損
介乎約１７００萬元至２０００萬元。
轉盈為虧主要歸因於成本及銷售開支增加約７﹒８％至２﹒９億元，以及去年度錄得金融資
產減值虧損約１２９０萬元，而２０２１年度錄得金融資產虧損撥回約１２４０萬元。（ｈｐ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單 整固完中線料見77銀
|中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄 首2月FDI增速降 德勤罰沒2億
|財經熱話17/03/2023
比亞迪新車降價刺激銷售車股造好 懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍
|香港要聞17/03/2023
政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等
|國際動態17/03/2023
英國禁止政府手機用TikTok，中方促停泛化國安
|國際動態17/03/2023
金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰