【企業盈警】泰坦能源技術料去年盈轉虧，蝕最多２０００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》泰坦能源技術（０２１８８）公布，與２０２１年同期的公司

擁有人應佔淨溢利約１８６０萬元（人民幣．下同）相比，集團預期錄得公司擁有人應佔淨虧損

介乎約１７００萬元至２０００萬元。

轉盈為虧主要歸因於成本及銷售開支增加約７﹒８％至２﹒９億元，以及去年度錄得金融資

產減值虧損約１２９０萬元，而２０２１年度錄得金融資產虧損撥回約１２４０萬元。（ｈｐ）

