【企業盈警】順誠控股料去年盈利按年跌４５％至１５００萬美元

《經濟通通訊社１７日專訊》順誠控股（００５３１）公布，截至２０２２年１２月３１日
止年度，在正常市場的情況下預期錄得盈利約１５００萬美元，對比２０２１年同期約為
２７２０萬美元，按年跌４４﹒９％。
預期盈利減少主要是由於集團不再錄得任何因物業廠房及設備之減值撥回，及由於２０２２
年利率大幅上調導致權益市場看跌，導致持作買賣投資的虧損淨額增加美元。（ｈｐ）
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