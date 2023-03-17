【企業盈警】佳華百貨料去年虧損不多於１﹒０９億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》佳華百貨控股（００６０２）表示，預期於截至２０２２年

１２月３１日止年度，集團將錄得虧損淨額不多於１﹒０９億元（人民幣．下同），相對於截至

２０２１年１２月３１日止年度之虧損淨額約１億元。

主要原因新冠疫情導致部份主要門店均產生營運虧損淨額，物業、廠房及設備及租賃使用權

減值損失合共約１６８０﹒６萬元；投資物業市值減值淨額約１５６０萬元。（ｈｐ）

