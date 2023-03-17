【企業盈警】冠中地產料中期虧損收窄至不少於９００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》冠中地產（００１９３）公布，預期集團截至２０２３年１月

３１日止六個月期間，將錄得公司擁有人應佔虧損不少於９００萬元，而截至２０２２年１月

３１日止六個月期間，錄得公司擁有人應佔虧損５７４０萬元。

虧損減少主要由於集團金融投資組合之公平值收益超過６００萬元，而截至２０２２年１月

３１日止六個月期間的公平值虧損４１３０萬元。（ｈｐ）

