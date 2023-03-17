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17/03/2023 18:39

小鵬汽車去年虧損擴大至９１﹒４億人幣，上季蝕２３﹒６億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》小鵬汽車（０９８６８）公布，截至去年１２月３１日止年度
，虧損擴大至９１﹒４億元（人民幣．下同），２０２１年同期虧損為４８﹒６億元，每股虧損
５﹒３４元。
　　去年度非公認會計準則虧損擴大至８４﹒３億元，２０２１年同期虧損為４４﹒８億元。總
收入約２６８﹒６億元，按年升２８％。毛利３０﹒９億元，按年升１７﹒８％，毛利率
１１﹒５％，按年跌１個百分點。去年汽車總交付量約為１２﹒０８萬輛，按年升２３％。
　　單計去年第四季度，虧損擴大至２３﹒６億元，２０２１年同期虧損為１２﹒９億元。期內
非公認會計準則虧損為２２﹒１億元，２０２１年同期虧損為１２億元。總收入５１﹒４億元，
按年跌３９﹒９％。
　　去年第四季度汽車總交付量２２﹒２萬輛，按年跌４６﹒８％。小鵬旗艦ＳＵＶ　Ｇ９的交
付量為６１８９輛；小鵬汽車的實體銷售網絡持續擴張，合共４２０間門店，覆蓋１４３個城市
；小鵬汽車自營充電站網絡進一步擴展至１０１４座充電站，包括８０８座小鵬汽車自營超級充
電站及２０６座目的地充電站。
　
＊首季總收入料按年減少４３﹒７％至４６﹒３％＊
　
　　集團預料今年第一季汽車交付量將介乎１﹒８萬至１﹒９萬輛，按年減少約４５％至
４７﹒９％。總收入將介乎４０億元至４２億元，按年減少約４３﹒７％至４６﹒３％。
（ｈｐ）
　
　
　
　
　
　

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