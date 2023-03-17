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17/03/2023 15:31

《美元走勢－羅明立》聯儲局下周加息０﹒２５％的機會增加

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３３﹒０５　１３３﹒６６　１３２﹒８４
　　歐元╱美元　１﹒０６４８　１﹒０６５３　１﹒０６０８
　　英鎊╱美元　１﹒２１５７　１﹒２１６０　１﹒２１００
　　美元╱瑞郎　０﹒９２６２　０﹒９３０１　０﹒９２５２
　　美元╱港元　７﹒８４９３　７﹒８４９８　７﹒８４８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐洲央行未有受歐美銀行危機打亂計劃，宣布加息０﹒５％，表示當地流動性
風險可控，仍然要努力壓抑高企的通脹，又指銀行較２００８年更為穩健。美國方面，政府及金
融機構繼續行動支持地區銀行解決流動性問題，以穩定市場信心。美國上周初次申領失業金人數
為１９﹒２萬，低於前值２１﹒１萬，非美貨幣先跌後反彈。
　　美國財長耶倫周四（１６日）表示，當地銀行體系仍然穩健，民眾無需擔心存款的安全。歐
洲央如常加息半厘反映對近期的動盪有信心會穩定下來，聯儲局下周加息０﹒２５％的機會增加
，匯市則會維持反覆波動。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６５０　１﹒０５３０　１﹒０７００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

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