《美元走勢－羅明立》聯儲局下周加息０﹒２５％的機會增加

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３３﹒０５ １３３﹒６６ １３２﹒８４

歐元╱美元 １﹒０６４８ １﹒０６５３ １﹒０６０８

英鎊╱美元 １﹒２１５７ １﹒２１６０ １﹒２１００

美元╱瑞郎 ０﹒９２６２ ０﹒９３０１ ０﹒９２５２

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４９８ ７﹒８４８６

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《美元走勢》歐洲央行未有受歐美銀行危機打亂計劃，宣布加息０﹒５％，表示當地流動性

風險可控，仍然要努力壓抑高企的通脹，又指銀行較２００８年更為穩健。美國方面，政府及金

融機構繼續行動支持地區銀行解決流動性問題，以穩定市場信心。美國上周初次申領失業金人數

為１９﹒２萬，低於前值２１﹒１萬，非美貨幣先跌後反彈。

美國財長耶倫周四（１６日）表示，當地銀行體系仍然穩健，民眾無需擔心存款的安全。歐

洲央如常加息半厘反映對近期的動盪有信心會穩定下來，聯儲局下周加息０﹒２５％的機會增加

，匯市則會維持反覆波動。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６５０ １﹒０５３０ １﹒０７００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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