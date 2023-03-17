【機構改革】譚耀宗：組建中央港澳工作辦公室為港澳辦升格

《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央、國務院公布，在國務院港澳事務辦公室基礎上，組

建中央港澳工作辦公室。全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗表示，現時港澳工作不單是

國務院層次，而是提升至黨中央直接負責和管理，可以形容為港澳辦「升格」。

譚耀宗接受《香港電台》專訪時表示，中央管理的部門包括統戰部、組織部、宣傳部和台灣

工作辦公室，目前港澳問題已提升至台灣問題層次。在去年二十大、今年兩會，特別是國家主席

習近平的閉幕詞，將港澳工作提升至很高層次，並將一國兩制與祖國和平統一結合。港澳對內地

有助建設強國，對台灣的統一問題亦有需要，因此在機構改革作調整。

他相信，在中央直接領導下，部分香港問題可能更容易、順利得到解決或者支持，很多事情

會更有效果。港澳辦將如部分內地部門「一個機構，兩塊牌子」的設置，即是稱為「中共中央港

澳辦、國港澳辦」，由同一批人負責相關工作，他認為是配合中央發展策調整架構。

至於中央港澳工作領導小組與港澳辦、中聯辦的關係，譚耀宗表示，暫時未清楚三者的關係

，中央一直關心香港，因此設內部、不對外的小組，由黨內最高決策層，即是其中一名政治局常

委負責，新的人選要等公布，不需要猜測。（ｂｉ）





