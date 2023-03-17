《小傳日記》小股東六千字陳情，ＴＶＢ改革就要炒樂易玲？

《小傳日記》ＴＶＢ（００５１１）呢期日日都係市場熱話，炒完直播概念出盈警，就被股

民數佢話係有預謀先公布同淘寶合作炒高股價，之後先出盈警，「大台小股東大聯盟」狠批

ＴＶＢ連累無辜追入股民坐艇，更加勸「中伏」嘅股民一齊加入大聯盟。

時隔幾日，大聯盟嘅《改革ＴＶＢ方案》終於出爐，洋洋六千字，痛陳利害，詳細點出大聯

盟認為ＴＶＢ積弱嘅種種原因，再針對問題提供解決辦法，甚至連頂替人選都搵好埋，愛之深恨

之切嘅程度直頭令人諗起《出師表》，係愛呀哈利！《方案》入面就提到，ＴＶＢ身為電視台，

最大根本問題就係劇集製作不善，內容欠缺新意，針對呢點大聯盟建議重視編劇人才，多同外面

合作，發展新嘅ＩＰ。

另外管理方面都係一大重點，大聯盟講明要「全面取締」ＴＶＢ嘅山頭文化，除咗管理藝人

方面下放權力同自由度，最ｊｕｉｃｙ一點就係提到而家嘅助理總經理樂易玲同時為邵氏

（００９５３）嘅執董，會有利益衝突，應該要解除樂小姐喺ＴＶＢ嘅職務！大聯盟仲手起刀落

，建議罷免現時董事局內８名董事中嘅６名董事，包括主席許濤、非執董黎瑞剛、徐敬、獨立非

執董方和、盧永仁同盛智文，之後再換入新血，大聯盟已經搵來６位知名人物頂替以上位置，不

過就話要等ＥＧＭ當日先會揭曉。

商業運作方面都著墨唔少，大聯盟建議ＴＶＢ喺唔同時候配股或者發換股債嚟籌錢，仲可以

適時分拆鄰住買同ＯＴＴ業務套現。

整體來講成份方案鉅細無遺，當然點樣執行可以再雕琢，但係方方面面都有兼顧到，好明顯

落足心機研究。不過又咁講，人事調度方面對於ＴＶＢ嚟講可以算係「雙特辣」，８個董事踢走

６個，連老臣子樂小姐都要出局，一向重視「人際關係」嘅ＴＶＢ相信都唔會咁易啃得落，但係

部分分拆、集資、內容創作方面嘅建議真係諗得過，而家就等睇ＴＶＢ點回應喇，請請！



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