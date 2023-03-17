【企業盈警】綠科科技國際（１９５）料去年持續經營業務純利減少

《經濟通通訊社１７日專訊》綠科科技國際（００１９５）發盈警，預期２０２２年全年將

錄得持續經營業務年內純利不低於２億元，而２０２１年同期則錄得持續經營業務年內經重列純

利約４﹒１９億元。

集團稱將持續經營業務年內溢利減少，主因並無撥回於２０２１年同期就勘探及評估資產確

認之減值虧損約２﹒５７億元。（ｒｈ）

