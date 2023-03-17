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17/03/2023 11:41

《基金債券攻略－凌風》買傳統科技股基金，分享ＡＩ成果

　　《基金債券攻略》早前我提到，人稱女股神或木頭姐的Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ，她
創立的ＡＲＫ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（下稱方舟投資），旗下幾隻ＥＴＦｓ
（Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｔｒａｄｅｄ　Ｆｕｎｄｓ）都是打正旗號買「顛覆性創新」的科技股，
但她專門發掘一些中小型科技公司。
　
　　當資金湧去這些未為人發現的科技公司時，她的科技股ＥＴＦｓ自然受惠，但當科技股稍為
退潮時，尤其是過去一年因為美國大幅加息，令到科技股的估值大幅縮水，這些ＥＴＦｓ的價格
也大幅回落。
　
　　早前我指出過，從投資角度，買Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ的ＥＴＦｓ，某程度等於買
一隻二三綫的科技股，風險其實很高。但我絕對同意，科技創新確實是一個大潮流，誰也不可以
逆轉。即是說，長遠來說，投資科技股絕對有可為。
　
　　但買個別的科技股，一來自己未必認識，二來也不知何時買入是最好。但如果買
Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ的科技股ＥＴＦｓ，雖然已經有不同主題，又是一籃子的股票，
某程度上已經分散了風險，但出來的結果卻跟自己博一隻科技股無異，又確實令人失望。
　
　　因此，我自己總結的經驗是，我們應該選一些傳統的科技股基金，因為這類基金買的，主要
是大型科技股，例如微軟、蘋果、Ａｍａｚｏｎ、Ｍｅｔａ、Ｇｏｏｇｌｅ（即
Ａｌｐｈａｂｅｔ）或其他科技相關的股票。這些公司都已經發展成熟，並且有盈利，而財政又
十分完善，足以支付大量研發資金，以及應付市場各種挑戰。
　
　　更重要的是，這些公司仍然積極進取，緊貼科技潮流。我舉個例子，近期大熱的人工智能
ＣｈａｔＧＰＴ，其實不但Ｏｐｅｎ　ＡＩ這些獨立的公司去開發，大型科技公司包括微軟和
Ｇｏｏｇｌｅ等也投入大量資源去搶佔市場。
　
　　內地方面，除了百度（０９８８８－ＳＷ）打正旗號以人工智能作定位外，騰訊
（００７００）和阿里巴巴（０９９８８－ＳＷ）又何嘗不是積極投入？
　
　　但科技公司也不是每間都成功，又或者每個項目都成功，因此，透過這類基金去分散風險，
以及分享未來的科技成果或今次的ＡＩ成果，我認為是一個不俗的投資方案。
　
　　操作上，最好還是用月供形式，即是以平均成本法去投資這類科技股基金，我相信，長遠絕
對有可為。至於有哪些基金可供選擇？下次再續。《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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