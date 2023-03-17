恒指高收３１４點報１９５１８，百度升１４％，中芯漲１０％

《經濟通通訊社１７日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）無懼歐美金融體系波動，於周四（１６日

）宣布加息５０基點。而在瑞信獲瑞士央行提供流動性支持後，美國１１家大型銀行亦出手向第

一共和銀行注入３００億美元。該行引領美國中小型銀行股價集體反彈，隔晚美股上漲。

港股造好，恒生指數全日收報１９５１８，升３１４點或１﹒６４％，主板成交

１６４９﹒２３億元。恒生中國企業指數報６６１５，升１３３點或２﹒０６％。恒生科技指數

報３９７９，升１６７點或４﹒４１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３９﹒４元，升３﹒４元或１﹒０１％，成交９９﹒２６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒５元，升１元或１﹒２４％，成交５４﹒８９億元；美團收報

１３０﹒４元，升４﹒１元或３﹒２５％，成交４７﹒９９億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊李寧逆市收跌１０％＊



百度（０９８８８）收升１３﹒６７％，報１４２﹒２元，該股成交約３２５９萬股，涉資

４６﹒０２億元，盤中高見１４６元，最低見１３４元；中芯（００９８１）升９﹒６１％，收

報１８﹒９４元；碧桂園（０２００７）升７﹒６９％，收報２﹒２４元；中石化

（００３８６）升６﹒０６％，收報４﹒９元。

舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒２６％，收報９０元；中石油（００８５７）升

４﹒７７％，收報４﹒３９元；碧桂園服務（０６０９８）升４﹒５２％，收報１３﹒４元。另

外，李寧（０２３３１）逆市收跌９﹒９１％，報５７﹒７元，該股成交約５６２１萬股，涉資

３２﹒９５億元，盤中高見６４﹒０５元，最低見５６﹒７５元。（ｋｙ）

