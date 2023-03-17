《雷鳴天下－雷鼎鳴》中國促成沙伊和解，俄烏和平有望？

《雷鳴天下》每年中國的人大政協會議，都是領導層放下其他工作，把精力時間都集中在與

會議有關事務的時刻，但想不到今年兩會進行期間，中國竟同時做了一件轟天動地的大事。３月

１０日，王毅連同沙特阿拉伯及伊朗要員在北京宣布，經過４天的會議，沙伊兩國願意重建外交

關係，雙方並計劃重開大使館。



此事本身已是一件劃時代的大事，足以實至名歸地取得諾貝爾和平獎。當然，此和平獎被西

方世界操控，近年屢有頒給破壞和平的人，不要也罷，它也絕不會頒給中國政府官員。沙伊兩國

在中國調停下和解，還可使人憧憬俄烏戰爭有無和平的可能，後者更是愛好和平者的期盼。



＊一帶一路「錢景」 使華更值信賴＊



為何沙特與伊朗的和解這麼重要及中國的角色這麼受到注目？首先是沙伊兩國積累數百年的

世仇，其衝突極難完全化解。在伊斯蘭世界中，沙特與伊朗都是大國，雙方都以伊斯蘭教義治國

，但對教義的解讀不同。沙特是遜尼派主導，伊朗則是什葉派，兩派不和。１９７９年伊朗發生

伊斯蘭革命，國王巴列維被推翻，從此伊朗不再是美國親密盟國，反而成為美國死敵。沙特則一

向與美國關係良好，近年才摩擦不絕。伊朗因為被美國多方制裁，經濟大受打擊，所以對石油價

格能否高企，十分重視；沙特則重視較長遠石油利益，對短綫油價是否理想不太在意。我們若再

注意到民間屢有針對對方的激烈抗議活動，甚至殺害教士事件，便知要兩國握手言和是何等困難

。



但中國還是成功了，這固然由於中國國際地位增強，早已是伊朗最大貿易國，同時是沙特最

大出口國；也是由於沙特近年似看透了美國只顧自己利益，在中東則不斷製造亂局，所以不再信

任美國。中國的一帶一路亦使兩國看到了前景，主張貿易和氣生財的中國自然更有可能被視為可

信賴的中間人。



＊烏強要加入北約 恐招致滅國＊



中國連與其他國家結盟也不肯，更不願當世界盟主，但把中東這火藥庫逐步締造為和平地帶

，符合中國利益。沙伊兩國的和解能維持多久，仍充滿變數。此事使美國大失面子，中東不和，

反而有些國家會尋求美國支持，在美國近年石油已可自給自足的新條件下，美國並不需要中東的

和平，她會否搞局，挑撥離間，有待將來的事實證明。以色列則顯然不想見到兩個敵國互相握手

言和，她會有何行動，仍是未知之事。



有了促成沙伊和解的範例，中國便更有可能成為俄烏爭鬥的和平使者。俄烏戰爭本是一個無

法用外交方法化解的困局。涉事的４方︰美國、北約、烏克蘭與俄羅斯都有強大誘因死撑下去，

不是靠外交行動便可改變主場。



美國一早便訂定計劃，口中不承認，但行動上卻思茲念茲都要把北約擴至俄羅斯邊境，長遠

目的是削弱俄羅斯，使中國失去一個有力的援手。２０１４年美國在烏克蘭搞政變，把親俄政府

換成親美政府，此後一直派遣人員到烏克蘭滲入到各軍政部門，目的便是把烏克蘭牢牢掌控（近

來對台灣也有相近動作，其派赴台的所謂「台灣學人計劃」，在台議會中被詬病，正是由於在烏

克蘭也有同樣的計劃），我們不能期望美國會主動退出。至於北約中的歐洲國家，她們被美國拖

入困局，受損甚大，但苦於軍力受制於美國，無法自拔，惟有聽命於美國，美國這後台老闆不退

，歐洲也難以脫身。烏克蘭更無自主權，此國有可能被肢解，甚至滅國，離開她的千多萬人口，

可能永遠也不回去了，這是不懂時勢，強要加入北約的必然後果。俄羅斯視烏克蘭加入北約是對

自己生存的嚴重威脅，不斷絕烏加入北約的可能，並取得戰爭勝利，不會退兵。



＊美後欄起火 銀行危機隨時爆＊



如此相持不下的局面怎生了得？俄本來沒有打算佔領烏克蘭全國的意圖，若要達此目的，派

遣過百萬大軍也未必足夠，但俄開始時只派了１９萬，顯然目標是要收復烏東部的省份。１９萬

兵力不大可能應付得了北約支持的烏軍，但俄已增兵，近來局面大變。俄經濟靠穩，軍工廠被激

發出巨大生產力，彈藥、飛彈源源不絕，反而北約方面的彈藥近乎用光用淨，打下去應付不了俄

的炮火飛彈。美國則後欄起火，用錢過多，印鈔票不行，加息則已使銀行危機一觸即發，再無限

量送軍火到烏克蘭，自己便先吃不消。



中國與烏克蘭及俄羅斯都關係良好，也是兩國最大的貿易國。中國的一帶一路要途經烏克蘭

，實不想此地戰火漫天，因會禍及一帶一路大計也。在俄羅斯佔了上風的時刻，中國未必不能為

和平作中間人。雖然我不認為此事一次便可成功，但中國以中立國身份調停，總會加深國際上中

國是和平使者的印象，別國抹黑，難度也會增加。只是美國必會想法破壞兩國的和平談判，我們

尚未能樂觀。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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