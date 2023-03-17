《樓市點評－汪敦敬》讓市民提取強積金置業值得考慮

《樓市點評》近期強積金的回報又再下跌，令到很多人都對其失去信心，雖然香港相對新加

坡是遲了起步，但強積金的確是一個良好的政策，始終這都是個具投資性質的政策，任何投資都

有風險，尤其在未來中美角力及東升西降的情形之下，西方金融市場其實是聚積了不少泡沫，未

來筆者認為證券市場的風險將會加大，就在這個時段樓市相對表現穩定得多，我們應該想想是否

可以將置業這部份的資產納入強積金的系統？即是說讓人們可提取累積多年的強積金去買樓自住

，很多地方例如新加坡、中國內地，其實都容許將強積金用於買樓。



要衡量以上的建議，我們將物業和其他投資的回報比較：



在修例風波和３年疫情之後，差估署樓價指數由最高點跌了１６％（以２０２１年９月最高

點對比２０２２年１２月最低點），股市就最多曾下跌５３％，樓市在復常之後１至２個月內，

不少屋苑的樓價都回升了５％至１０％左右，但比高處的時候仍然低了５％至１０％左右，股市

在最低點即去年１０月底，短短兩個月內勁升３５％，但仍然是比最高點的時候低了３６％；另

外美國債券的債價是動盪不定的，近日美國矽谷銀行等多間銀行面臨結業，有關的情況據說與債

券很有關係，無論如何在這個動盪情況下，股票投資相對容易受外圍因素影響，地產及消費市場

是比較容易享受復常之後的內循環效應，所以筆者評估，未來投資股票市場會有較多顛覆，地產

和零售市場應該可以繼續向好的，這亦符合西去東來的冷暖相濟現象。這個年頭連香港的房產信

託基金價格也在動盪，作為投資者，買房產信託基金是為了補充物業這種不動產的低流通功能，

如果信託基金的價格都不穩定，其實就會失去了房產證券化是「紙地產」的本意。總括來說，若

比較不同的投資產品，樓市的表現是完勝的。



當然如果真的實行把強積金用於買樓這個政策，我們首先要增加二手供應，即是說要進一步

活化二手市場的轉流量，若要增加二手市場轉流量，我們絕對不可以只依賴新的供應，應該規劃

鼓勵二手業主放盤，令七成的需求都可以透過多個板塊之間換樓而自給自足，剩餘不可從二手市

場自給自足的板塊，政府才鼓勵一手樓去興建此類不足的單位，這樣市場流動加快，分配利益均

勻，有足夠供應下樓價自然有較健康的發展，筆者認為這才是解決長遠房屋問題引起的深層次矛

盾，也可紓緩市場對投資前路的安全感問題。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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