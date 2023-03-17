【俄烏開戰】中烏外長通話，秦剛冀烏俄「不要關死政治解決大門」

《經濟通通訊社１７日專訊》國務委員兼外長秦剛同烏克蘭外長庫列巴通電話，他表示，中

方對俄烏危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，盡快恢復和談，推動

重返政治解決軌道。中方也希望俄烏為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關

死政治解決的大門。

秦剛還表示，烏方表示致力於在相互尊重基礎上同中方建立真誠的關係，中方予以讚賞，愿

同烏方一道，著眼長遠，共同推動兩國關係持續穩定發展。中烏務實合作基礎良好、潛力巨大，

實現中國式現代化進程將為中烏互利合作提供更廣闊機遇。他並強調中方在烏克蘭問題上一貫秉

持客觀公正立場，致力於勸和促談，呼吁國際社會為和談創造條件。中方將繼續為停火止戰、緩

解危機、恢復和平發揮建設性作用。

庫列巴感謝中方向烏克蘭提供人道主義援助，表示中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立

場文件，體現推動停火止戰的誠意，希望同中方保持溝通。

《路透》周一援引知情消息人士報導稱，國家主席習近平正計劃最快於下周前往莫斯科，與

俄羅斯總統普京會面，比預期更早。《華爾街日報》隨後報道，習近平計劃與烏克蘭總統澤連斯

基通話，這將是俄羅斯入侵烏克蘭後首次。通話可能在習近平下周訪問莫斯科並與俄羅斯總統普

京會面後進行。（ｄｗ）

