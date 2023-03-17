【機構改革】黨和國家機構改革方案公布，組建中央金融委員會

《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央、國務院１６日公布《黨和國家機構改革方案》，涉

及１９項工作，近半涉及金融及金融監管領域，包括組建中央金融委員會及中央金融工作委員會

；設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列，加強黨

中央對金融工作的集中統一領導，不再保留國務院金融委。組建中央科技委員會，加強黨中央對

科技工作的集中統一領導。黨政機關人員精簡不涉及縣鄉兩級。

《新華社》發布方案全文稱，中央金融委員會將加強黨中央對金融工作的集中統一領導，負

責金融穩定和發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、

重大問題等，作為黨中央決策議事協調機構。

中央金融工作委員會則統一領導金融系統黨的工作，指導金融系統黨的政治建設、思想建設

、組織建設、作風建設、紀律建設等，作為黨中央派出機關，同中央金融委員會辦公室合署辦公

。



＊國家金融監督管理總局取代銀保監＊



組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監

管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處

置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融

控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投

資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。

不再保留中國銀行保險監督管理委員會。



＊中證監調整為國務院直屬機構＊



建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部

門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工

作局、金融辦公室等牌子。

中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構。中國證券監督管理委員會由國務院直屬事

業單位調整為國務院直屬機構，強化資本市場監管職責，劃入國家發展和改革委員會的企業債券

發行審核職責，由中國證券監督管理委員會統一負責公司（企業）債券發行審核工作。



＊人民銀行縣（市）支行不再保留＊



統籌推進中國人民銀行分支機構改革。撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行

直屬營業管理部和省會城市中心支行，在３１個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、

大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管

理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。

不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對

邊境或外貿結售彙業務量大的地區，可根據工作需要，采取中國人民銀行地（市）中心支行派出

機構方式履行相關管理服務職能。



＊金管總局等人員納入國家公務員統一管理＊



完善國有金融資本管理體制。按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門

管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受托管理機構，由其根據國務

院授權統一履行出資人職責。

加強金融管理部門工作人員統一規範管理。中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證

券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構、派出機構均使用行政編制，工作人員納入國

家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。（ｃｔ）

