【人行操作】人行千八億逆回購利率持平，本周淨投放７１２０億

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１８００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日有３０億元逆回購到期，即今日淨投放１０６０

億元。

公開市場本周共開展４８１０億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）和４６３０億元７天期逆

回購操作，本周共有２０００億元１年期ＭＬＦ和３２０億元７天期逆回購到期，當周實現淨投

放７１２０億元，創近兩個月單周新高。（ｃａ）

