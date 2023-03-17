【人行操作】人行千八億逆回購利率持平，本周淨投放７１２０億

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日有３０億元逆回購到期，即今日淨投放１０６０
億元。
公開市場本周共開展４８１０億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）和４６３０億元７天期逆
回購操作，本周共有２０００億元１年期ＭＬＦ和３２０億元７天期逆回購到期，當周實現淨投
放７１２０億元，創近兩個月單周新高。（ｃａ）
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