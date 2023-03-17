【人行降準】人行２７日起調低金融機構存準率０﹒２５個百分點

《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民銀行宣布，本月２７日降低金融機構存款準備金率

０﹒２５個百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平

均存款準備金率約為７﹒６％。

人行表示，精準有力實施好穩健貨幣政策，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，

保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速

同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，著

力推動經濟高質量發展。（ｓｌ）



＊表列人民銀行貨幣政策一覽＊



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０２３年

３月１７日 ３月２７日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒６％。



２０２２年

１１月２５日 １２月５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點

本次降準後，金融機構加權平均存準率為７﹒８％

共計釋放長期資金約５０００億元（人民幣．下同）



４月１５日 ４月２５日全面降準０﹒２５個百分點

本次降準後，金融機構加權平均存準率為８﹒１％

釋出長期資金５３００億



２０２１年

１２月６日 １２月１５日全面降準，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％

釋放長期資金約１﹒２萬億元。

７月９日 ７月１５日起下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒９％。

預料釋放長期資金約１萬億元。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

