【ＦＯＣＵＳ】抗通脹ＶＳ穩金融，歐美如意算盤藏隱憂

【ＦＯＣＵＳ】歐洲央行企硬，美聯儲會否照辦煮碗？答案在下周四（２３日）揭盅前，火

箭式急彈的資產負債表，似暗示鮑公將擺出跟拉加德同樣的姿態－－對「通脹壓力」與「金融動

盪」分而治之，但如意算盤是否打得響？



＊ＥＣＢ暗示工具箱，ＦＥＤ再擴表＊



預期中的歐洲央行「眨眼」落空，伴隨總裁拉加德一句「對抗通脹的決心沒有減弱」，該行

連續第三度加息５０基點至３％，錄２００８金融海嘯以來最高水平。

但當天更重要的信息是，歐洲央行提及「不確定性」並對未來利率路徑三緘其口，而「價格

和金融穩定之間沒有權衡取捨」、「政策工具箱完全有能力在需要時向歐元區金融系統提供流動

性支持」的說法，更讓鷹調背後充滿鴿味。

歐洲央行明言隨時準備採取行動，聯儲「最終貸款人」已先行一步，其周四公布的資產負債

表明細顯示，３月８日至１５日一周，資產端下的「貸款」項急增近３０３０億美元，其中包括

：創紀錄的貼現窗貸款１４８３億美元，ＢＴＦＰ（銀行定期融資計畫）貸款１１９億美元，

ＦＤＩＣ（美國聯邦存款保險公司）貸款１４２８億美元。



＊利率限制性水平或久過預期＊



３０３０億美元是何概念？此相當於過去一年的縮表（約６２６０億美元），在短短一周就

反彈回了一半。更耐人尋味的是，盡管Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ、

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ、Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ三間銀行的市值，

都尚不及瑞幸咖啡，但「金融主導（ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｄｏｍｉｎａｎｃｅ）」效應卻持續

發酵，不單綁架了聯儲的緊縮進程（僅ＳＶＢ、ＳＢ過去一周就借款１４３０億美元），更將其

他大銀行拖下水－－在財長耶倫的提議下，摩通、花旗等１１家大型銀行承諾向ＦＲＢ存入

３００億美元至少三個月。

加上瑞士國家銀行馳援瑞信５００億瑞郎借款，種種事件似乎顯示，無論大型、中型、小型

銀行，在「系統性風險」這個潘多拉盒子前，都擁有「大到不能倒」的地位。

從歐洲央行的工具箱，到美聯儲的流動性便利，乃至耶倫強調的美國銀行體系「依然穩健」

，都恐給貨幣決策者一個錯覺，即真的能夠同時處理「通脹壓力」與「金融動盪」，而令利率在

限制性水平較市場預期的停留更久，直到更多東西遭打破。

