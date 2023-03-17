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17/03/2023 09:03

【機構改革】分析：最高金融監管機構搬到中央，金融工委加強黨建

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央、國務院１６日公布《黨和國家機構改革方案》，涉
及１９項工作，近半涉及金融及金融監管領域，包括組建中央金融委員會及中央金融工作委員會
。根據方案，不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構，將國務院金融穩定發展委員會
辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室；將中央和國家機關工作委員會的金融系統黨的建設職責
劃入中央金融工作委員會。
　　據《路透》引述一位國有金融機構人士表示，設立中央金融委，不再保留國務院金融委，「
相當於把原來屬於國務院的最高金融監管機構整個搬到中央去」，以後中央金融委就是中國金融
監管的最高領導機構，「未來人事上應該也是頂級配置」。
　　該人士續稱，改革方案水落石出，乾脆來兩個「委」，從事和人上都實現全面領導。中央金
融委管住事，確保重大政策統一協調；金融工委管住人，確保金融監管、機構幹部對政策執行到
位。
　　中國於２０１７年設立國務院金融穩定委員會（金穩委），並由中央政治局委員、副總理劉
鶴擔任金穩委主任，人行行長易綱則擔任副主任兼辦公室主任；金穩委並無獨立實體，而是將辦
公室設在人民銀行，並新設人行金穩委辦公室秘書局負責日常工作。
　　全國人大會議早前公布並通過國務院機構改革方案，將在銀保監基礎上組建國家金融監督管
理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，不再保留銀保監會；中國證監會由國務院直屬事
業單位調整為直屬機構。
　　至於中紀委２月下旬曾經刊文稱，要深化對金融、央企領域和行業「四風」表現形式和特點
的認識，破除「金融精英論」「唯金錢論」「西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活「精
致化」、品味「高端化」的享樂主義和奢靡之風。（ｃａ）

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