《股海恒言－葉澤恒》多項因素促進內地通訊設備行業發展

《股海恒言》中共中央及中國國務院於今年２月印發《數字中國建設整體布局規劃》，市場估

計會推動新一輪的電訊設備需求及應用服務。此外，內地亦研究推進６Ｇ技術，引發市場對相關

設備需求的憧憬。另一方面，有關企業在去年防控疫情之時，首三季盈利同比仍有增長，反映內

地電訊商對購買有關設備仍然殷切。因此，可以留意內地電訊設備行業的表現。



＊內地電訊業收入中，新業務貢獻比率逾六成＊



據中國工業和信息化部發布的《２０２２年通信統計公報》顯示，經初步核算，內地去年電

訊業務收入累計１﹒５８萬億元（人民幣．下同），按年升８％。當中，新業務的收入升幅顯著

，數據中心、雲計算、大數據及物聯網等新興數字化及設備收入同比升３２﹒４％，拉動電訊業

務收入增長５﹒１個百分點，對電訊業務收入增長貢獻達６４﹒２％。相對地，移動通訊收入按

年增長１﹒７％，帶動電訊業務收入增長１﹒２個百分點。由此可見，新興數字化及設備收入對

拉動內地電訊業的發展較大。

另外，市場研究機構Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ａｎｄ Ｍａｒｋｅｔｓ發布《中國電信行業報告

：２０２３－２０２８》，估計未來６年內地將新增２﹒６億名互聯網用戶，５Ｇ用戶量亦將由

去年的５﹒５５億升至２０２８年的１５億，即屆時內地幾乎所有市民都在使用５Ｇ技術。因此

，內地需要新增５Ｇ基站，應付有關增長。中國信息通訊研究院的資料指出，內地去年累計有

２３１﹒２萬個５Ｇ基站，按年增加８８﹒７萬個，有機構估計今年將新開通約６０萬個基站，

令基站總數至今年年底達到逾２９０萬個。因此，預料內地新興數字化及電訊設備收入將得到提

高。



＊內地發布《數字中國建設整體布局規劃》，料可拉動設備需求＊



中共中央及中國國務院於今年２月印發《數字中國建設整體布局規劃》（簡稱《規劃》），

指出數字中國建設將按照「２５２２」的框架進行布局。第一個「２」是分開實行數字基礎設施

及數據資源「兩大基礎」；「５」是指推進數字技術與經濟、政治、文化、社會及生態文明的深

度融合；第二個「２」是要強化數字技術創新及數字安全屏障的兩大能力；第三個「２」是優化

數字化發展成國內及國外兩大環境。當中，數字基礎設施主要是在於電訊設備及數據傳輸功能，

特別是光纖光纜方面。因此，預料將促進對內地通訊設備的需求。



＊內地將推進研發６Ｇ，料有利衛星通訊設備產業＊



中國工信部部長於今年２月底表示，將全面布局在未來產業，當中包括研發６Ｇ技術。值得

注意的是，相對５Ｇ技術由地面接入，６Ｇ將會是向空天地海全方位多維度接入，意味以衛星互

聯網方式建構。早前，２０２３ＭＷＣ（世界移動通信大會）在巴塞羅那舉行，業界普遍認為衛

星通訊或將成為旗艦手機基本配套。由於太空中的衛星軌道與頻段出現供不應求，故使用權已採

用「先登先佔」。內地近年多次順利發射火箭上太空，將衛星投入預定太空軌道，對於未來以衛

星發展６Ｇ的技術起了重要及正面作用。因此，預料內地在未來發展６Ｇ的技術上存在優勢。



＊總結＊



在內地５Ｇ用戶持續增長下，預料內地對５Ｇ及新興數字化與設備的需求將會十分殷切。另

外，內地近期公布有關數字中國建設的計劃，預料可拉動電訊設備需求。同時，預料內地將在發

展６Ｇ技術方面存有優勢。因此，對內地電訊設備業的前景感到樂觀。



資料來源：中國工業和信息化部、ＲｅｓｅａｒｃｈＡｎｄＭａｒｋｅｔｓ、中國信息通訊研究

院、中共中央、中國國務院、中國工信部、２０２３ＭＷＣ（世界移動通信大會）

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

