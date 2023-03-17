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17/03/2023 10:37

【國安立法】林定國：法律執業者修例不適用於生效前申請

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府建議修訂《法律執業者條例》，規範海外律師以專案認許
方式來港，參與涉及國家安全案件的訴訟。外界關注修例是否適用於壹傳媒創辦人黎智英的案件
，律政司長林定國表示，政府建議以逐案處理，而非一刀切的方式處理相關申請。新機制亦只適
用於修例後提出的專案認許申請，而不適用於修例生效前已提出的申請，但不能排除生效前提出
的申請，也有機會涉及國家安全風險，可能有其他合適的方式處理，但就與今次修例「扯不上關
係」。
　
＊建議可防止新機制被濫用＊
　
　當局在今次修例中，加入「申請前甄別程序」，即是除了法院在海外律師參與國安案件前，須
取得「行政長官證明書」外，海外律師事先亦要取得行政長官的「准許進行申請通知書」，但律
師會認為，相關程序令行政長官要為同一事情作出兩次裁定，不符成本效益，林定國強調，建議
做法可防止新機制遭到濫用，排除一些毫無理據、浪費法院各方以及行政長官寶貴時間及資源的
申請。
　
＊大律師公會冀就國家安全有清晰指引＊　
　
　　大律師公會主席杜淦堃認同，不應「一刀切」處理，但關注除了刑事案件，民事或其他案件
都可能受影響，希望草案就「國家安全」的定義，有清晰指引。對於當局建議設立「申請前甄別
程序」，杜淦堃希望當局清楚解釋律政司在當中的角色，並說明每個環節會否有上訴或司法覆核
的可能。（ｃｌ）（ｚｚ）

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