  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2023 10:11

【外圍經濟】西班牙能源公司放棄在加拿大擴建液化天然氣設施

　　《經濟通通訊社１７日專訊》西班牙能源公司Ｒｅｐｓｏｌ　ＳＡ決定放棄在加拿大東部擴
建液化天然氣設施。
　　Ｒｅｐｓｏｌ表示，進行可行性研究後，發現將天然氣從加拿大西部運到東部，再運到歐洲
的接收站成本太高。項目需要新的液化設施，並升級已經繁忙的管道網絡。
　　在加拿大東岸建立天然氣出口設施的想法已經存在幾十年，在去年俄烏戰爭開始，並導致整
個歐洲的能源價格飆升之後，這一想法被重新提起。（ｒｃ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/03/2023
【虛幣世界】瑞士央行承諾救亡，比特幣暫走勢平穩
人氣文章中國故事16/03/2023
《神州經脈》中國續減美債　瑞信危機影響股匯　百度推文心一言
人氣文章財經熱話16/03/2023
歐美銀行連環爆煲油價創逾一年低　三桶油下挫可趁機吸？
人氣文章財經熱話16/03/2023
【連環爆雷】瑞信爆煲累國際金融股急挫　友邦插逾半成可低撈？
人氣文章FOCUS16/03/2023
【FOCUS】百年CS淪新風眼　中紀委長文顯「先知」
人氣文章財經熱話16/03/2023
《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌 聊天機械人已炒過百度難升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金