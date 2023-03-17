【外圍經濟】西班牙能源公司放棄在加拿大擴建液化天然氣設施

《經濟通通訊社１７日專訊》西班牙能源公司Ｒｅｐｓｏｌ ＳＡ決定放棄在加拿大東部擴
建液化天然氣設施。
Ｒｅｐｓｏｌ表示，進行可行性研究後，發現將天然氣從加拿大西部運到東部，再運到歐洲
的接收站成本太高。項目需要新的液化設施，並升級已經繁忙的管道網絡。
在加拿大東岸建立天然氣出口設施的想法已經存在幾十年，在去年俄烏戰爭開始，並導致整
個歐洲的能源價格飆升之後，這一想法被重新提起。（ｒｃ）
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